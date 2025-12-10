Ancora minorenni, eppure già affetti da dipendenze: il dato emerge dal Piano d’azione territoriale a favore dei minori dell’Ats Val Padana, da cui si evince un ricorso importante degli under 18 al servizio dipendenze: sono 91 quelli che si sono rivolti al servizio, di cui 53 a Crema e 38 a Cremona. La maggioranza di questi, 82, sono maschi.

Per quanto riguarda l’età di accesso, sul territorio Cremonese il più giovane paziente del Serd ha 12 anni, mentre sul territorio di Mantova si registra l’età di 13 anni come la più precoce rappresentata sia dai maschi che dalle femmine.

Tra le problematiche più frequenti, circa la metà degli accessi è legate a problemi di tossicodipendenza. Un’altra ampia fetta degli utenti sono i soggetti segnalati dalla prefettura per consumo di sostanze stupefacenti. Meno frequenti ma comunque presenti, le dipendenze legate alle nuove tecnologie digitali.

Guardando agli indicatori sanitari relativi ai minorenni, come i ricoveri ospedalieri, emerge la differenza di genere che mostra i maschi più suscettibili alle patologie dell’apparato respiratorio e circolatorio. Ma anche i traumatismi portano ad una maggiore ospedalizzazione nel genere maschile. Tra le femmine risulta invece più elevata l’ospedalizzazione per tumore.

Anche nell’ambito della medicina d’urgenza sono soprattutto i traumi a motivarne il ricorso: i motivi di accesso più frequenti risultano infatti “traumi e ustioni”, che coinvolgono specialmente i maschi, ad indicare comportamenti maggiormente a rischio in questo target. All’interno della categoria traumi, assumono maggiore evidenza gli incidenti sportivi, soprattutto nei maschi, gli incidenti domestici, scolastici e quelli stradali.

Laura Bosio

