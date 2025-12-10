E’ iniziato sabato scorso (6 dicembre) il tour natalizio degli Hallelujah Gospel Singers Cremona, ensemble cremonese formato da coro e band che porterà sul territorio cremonese (e non solo) l’energia del Gospel per celebrare la gioia del Natale.

Prima tappa presso la chiesa di San Bernardo in Cremona: il Centro AUP (Associazione Unitaria Pensionati) Pinoni, A.U.P. Provinciale, Quartiere 5 e Parrocchia S. Bernardo hanno voluto portare un augurio in musica a tutti gli abitanti del Quartiere 5, oltre a tutti i partecipanti. Un concerto con una dedica speciale: don Pietro Samarini, parroco di S. Bernardo e vicario zonale della zona Pastorale III recentemente e improvvisamente scomparso. L’evento è stato fortemente voluto dal Centro AUP Pinoni e dal Consiglio di Quartiere 5 per iniziare una collaborazione fra le associazioni presenti nel quartiere con l’intento di far crescere una consapevolezza ispirata alla collaborazione sociale e dare una risposta al bisogno di momenti di aggregazione tra generazioni.

La memoria di don Pietro e il suo spirito che ha animato l’azione pastorale vogliono essere la base su cui costruire iniziative virtuose e belle per la comunità. Il coro e la band, diretti dal M.° Pierpaolo Vigolini, vogliono vivere e far vivere, con quell’intensità emotiva che solo la musica Gospel può donare, questi preziosi propositi.

© Riproduzione riservata