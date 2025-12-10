La sostenibilità d’impresa torna al centro del dibattito con una giornata di studio che l’11 dicembre, dalle 9, riunirà a Cremona, nel campus di Santa Monica dell’Università Cattolica, studiosi, esperti e giovani ricercatori per confrontarsi sui temi più avanzati della transizione sostenibile.

Promosso dal RES.m Hub – Research Centre for Responsibility, Ethics and Sustainability in Management dell’Università Cattolica, il workshop Il Valore della Sostenibilità punta a esplorare approcci innovativi alla gestione responsabile, tra nuovi standard europei, economia circolare e modelli di governance orientati agli stakeholder.

Guidato dal professor Riccardo Torelli, l’incontro sarà aperto dagli interventi della Prorettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Anna Maria Fellegara, dal Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Marco Allena e da Enrico Bellino, Ordinario di Diritto Tributario della Cattolica, oltre che dal vicedirettore del campus cremonese Matteo Burgazzoli.

L’obiettivo è quello di approfondire questioni decisive per le imprese: dalla rendicontazione non finanziaria agli SDGs, fino alla revisione dei framework normativi come la Tassonomia UE e gli standard ESG. Al centro, anche la dimensione etica che accompagna ogni processo di trasformazione sostenibile.

La giornata prevede due con keynote speaker internazionali, Laura Spence (King’s Business School) e Guido Palazzo (University of Lausanne), figure di riferimento nel campo della business ethics. Le sessioni parallele accoglieranno invece contributi di ricerca selezionati dal comitato scientifico presieduto dalla professoressa Anna Maria Fellegara, offrendo un’occasione concreta di dialogo e confronto tra accademici.

70 i partecipanti, provenienti da 25 università e 12 regioni, con una presenza particolarmente forte di dottorandi, assegnisti e giovani ricercatori, che costituiscono i tre quarti del totale: un segnale dell’urgenza e dell’interesse crescente verso le competenze legate alla sostenibilità.

Il workshop si inserisce nel progetto Cremona Agri-food Lab 2024-2026, dedicato alla collaborazione tra l’Università Cattolica e le realtà produttive del territorio. Nel pomeriggio, una Tavola Rotonda coinvolgerà aziende di riferimento come Auricchio, Sperlari e Zucchi, per discutere sfide e opportunità di una sostenibilità realmente integrata nei processi aziendali

© Riproduzione riservata