Jacobs “In questo momento sono in una fase riflessiva”





MILANO (ITALPRESS) – Al momento questa “è una fase riflessiva: è quella più importante, in cui magari si ha meno motivazione di tutte e che bisogna solo cercare di fare quello scatto, più che altro alla testa che al corpo per fare in modo di ricominciare questo percorso”. Così il campione olimpico e velocista Marcell Jacobs a margine di un incontro a Milano con gli studenti delle scuole lombarde.

xh7/gm/mca3

© Riproduzione riservata