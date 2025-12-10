Ultime News

10 Dic 2025 Pandoro o panettone?
Scegli il tuo preferito
10 Dic 2025 Con il BonTà 2026 tornerà
in scena l'eccellenza del gusto
10 Dic 2025 Gli avvocati e la loro professione
Incontro con il professor Guarneri
10 Dic 2025 Proseguono le visite gratuite
alla mostra su Dante Ruffini
10 Dic 2025 Ospedale San Raffaele di Milano:
il nuovo AD è il cremonese Centenari
Jacobs “In questo momento sono in una fase riflessiva”

MILANO (ITALPRESS) – Al momento questa “è una fase riflessiva: è quella più importante, in cui magari si ha meno motivazione di tutte e che bisogna solo cercare di fare quello scatto, più che altro alla testa che al corpo per fare in modo di ricominciare questo percorso”. Così il campione olimpico e velocista Marcell Jacobs a margine di un incontro a Milano con gli studenti delle scuole lombarde.
