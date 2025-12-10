Circuito degli auguri dei bimbi della Scuola Materna San Giovanni alla Comunità di Castelvetro Piacentino.

Venerdì 5 dicembre, Don Massimiliano ha celebrato la Santa Messa in occasione della ricorrenza di San Nicola per i bimbi della San Giovanni presenti con i loro genitori, i nonni e alcuni loro amici che già frequentano le elementari e sono tornati per l’occasione.

Nell’omelia Don Massimiliano ha dedicato poche toccanti parole alla sacralità della famiglia, all’importanza della educazione che i genitori devono dare ai loro bimbi, facendoli crescere sereni e felici. Ha poi sottolineato come la Fede debba essere vissuta in modo più intenso e coinvolgente perché oggi purtroppo è tutto troppo distante dal vero significato dell’amore di Dio.

Finita la Messa le famiglie con i bimbi e le maestre sono partite dal Sagrato della Chiesa di Croce e hanno sfilato in via Bernini ognuno con una fiaccola in mano a simboleggiare la Luce del S.Natale.

Ospite d’onore dell’evento San Nicola, di cui ricorre la celebrazione proprio il 6 dicembre, che con il mantello rosso, la foltissima barba e il bastone pastorale accompagnato da Don Massimiliano ha seguito la lunga processione che ha visto una numerosissima partecipazione.

Nei giorni successivi, martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, i bimbi accompagnati dalla maestra Barbara con le maestre Marina, Danila, Giulia e Luisa a sorpresa hanno visitato tutti gli esercenti di via Soldati e via Bernini per fare gli auguri a tutta la Comunità con un piccolo dono. Il primo giorno i cuccioli della Sezione Primavera, mano nella mano con i bimbi grandi, hanno commosso tutti per la vivacità e l’allegria con cui si sono presentati, per l’affetto e la prontezza nel rispondere al saluto accogliente ed entusiasta dei titolari delle varie attività. Il giorno successivo i bimbi più grandi hanno percorso un tragitto più lungo per arrivare fino alla fine di via Bernini raccogliendo ugualmente tanto affetto e commozione. Nel loro percorso, appena si è sparsa la voce, si è creata un’aspettativa tale che ancora prima di arrivare erano attesi sulla soglia di ogni negozio con grandi sorrisi ed entusiasmo per scambiare gli auguri in un modo insolito ma pieno di calore e gioia.

Tra i ringraziamenti dalla San Giovanni, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile che hanno accompagnato con grande disponibilità queste iniziative “proteggendo” i bimbi durante gli spostamenti sulle strade, svolgendo il loro servizio con partecipazione ma anche a Patrizia Beltrami e a Andrea Sperzagni.

© Riproduzione riservata