Una vittima, traffico bloccato e due caselli chiusi: questo il bilancio di un maxi tamponamento tra mezzi pesanti verificatosi in A21 nella tarda mattinata di mercoledì.

Lo schianto si è verificato al chilometro 186, all’altezza di Castelvetro, in direzione Brescia, e ha provocato un vero e proprio blocco del traffico. In breve tempo si sono formati ben sette chilometri di coda, tanto che il gestore della direttrice, Autovia Padana, ha chiuso i caselli di Caorso e di Castelvetro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza ed elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco, in quanto il conducente del mezzo che ha tamponato è rimasto incastrato tra le lamiere. Ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Si tratta di Dauti Gzim, 54enne originario della Croazia ma residente in Macedonia, dove ha sede l’azienda per cui lavorava.

Dei rilievi del caso e di gestire il traffico si sono occupati gli agenti della Polstrada di Cremona, coordinati dal comandante Ettore Guidone, che hanno dovuto gestire anche l’imponente intasamento del traffico a ridosso dei caselli chiusi e sulle strade provinciali limitrofe. Dopo i rilievi la circolazione è stata riaperta ad una sola corsia, per smaltire il traffico in coda.

Laura Bosio

