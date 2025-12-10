Ultime News

10 Dic 2025 Sicurezza stradale: a Sospiro
uno spettacolo per i più piccoli
10 Dic 2025 Cucina italiana patrimonio Unesco,
i cremonesi: "Ce lo meritiamo"
10 Dic 2025 Proposta Forus: dismissione piscina
convertibile, spazio a una scoperta
10 Dic 2025 Visita e doni del Vespa
Club Cremona all’Anffas
10 Dic 2025 Un successo il meet and greet
di Pezzella e Vandeputte da A2A
Video Pillole

Natale, a Milano l’Albero della Gentilezza del Centro Diagnostico Italiano

ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle festività natalizie, il Centro Diagnostico Italiano accende a Milano le luci de “L’Albero della Gentilezza”, un progetto che unisce tradizione artigiana, sostenibilità e attenzione civica. Non solo un simbolo di festa, ma un segno urbano, che restituisce alla città un messaggio di cura e di prossimità, coerente con i valori della struttura nel suo cinquantesimo anno di attività.
f50/mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...