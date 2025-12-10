Video Pillole
Natale, a Milano l’Albero della Gentilezza del Centro Diagnostico Italiano
ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle festività natalizie, il Centro Diagnostico Italiano accende a Milano le luci de “L’Albero della Gentilezza”, un progetto che unisce tradizione artigiana, sostenibilità e attenzione civica. Non solo un simbolo di festa, ma un segno urbano, che restituisce alla città un messaggio di cura e di prossimità, coerente con i valori della struttura nel suo cinquantesimo anno di attività.
