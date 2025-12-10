La tradizionale cena degli auguri della Cremonese ha riunito all’Infinity 1 i partner grigiorossi per la USC Christmas Night.

A fare gli onori di casa è stato il vice presidente Maurizio Calcinoni, che ha ringraziato i presenti e rivolto a tutti gli auguri di buone feste. Durante la serata sono intervenuti anche mister Davide Nicola e il capitano Matteo Bianchetti, ribadendo quanto sia fondamentale il sostegno della città. “Mi fa piacere essere qui – ha spiegato il capitano – perché è sempre un momento per ringraziare tutte le persone che supportano tutti gli anni la Cremonese e non c’è modo migliore di farlo se non scambiandoci gli auguri di buone feste.”

A salutare gli ospiti è stato anche lo chef pluristellato Gennaro Esposito, che ha scherzato sulla prossima sfida tra Cremonese e Napoli. Di sua creazione il panettone servito a fine serata. A parlare anche il direttore generale dell’Usc, Paolo Armenia: “È un momento in cui vogliamo stare insieme ai nostri amici, alle nostre aziende che ci sono vicine e ci assistono costantemente; un’occasione in cui possono conoscere i nostri calciatori e scambiare gli auguri con loro.”

Grande classico della serata, la distribuzione dei tavoli con i giocatori della Cremonese tra i partner grigiorossi, pronti a dialogare con tutti e a raccontare il grande momento in campionato.

Ospiti speciali dell’evento, presentato dalla giornalista di CR1 Eleonora Busi, il trio di comici, imitatori e conduttori radiofonici Gli Autogol, che hanno divertito la platea con un quiz sul calcio e scherzato con i giocatori grigiorossi.

“È un onore per noi essere qua – hanno detto prima di salire sul palco -, è un posto bellissimo, una squadra che sta facendo benissimo. Non vogliamo gufare, ma è un bel gruppo: abbiamo conosciuto il mister, simpaticissimo, quindi siamo molto felici di essere qui.”

Tra una battuta e l’altra, hanno raccontato anche una promessa particolare: “Il mister ci ha promesso una biciclettata – han detto in coro Gli Autogol -, quindi ci troveremo in bici a correre, a gareggiare.”

Fotogallery Gianpaolo Guarneri

© Riproduzione riservata