Progetto Act Now, Amenta (Anci Sicilia) “Serve prevenzione alla corruzione”





PALERMO (ITALPRESS) – Con il progetto formativo ACT NOW – Active Citizens Together Now, finanziato dall’Unione Europea, in particolare dall’Ufficio europeo per la lotta Antifrode (OLAF) e realizzato da Avviso Pubblico con il centro di ricerca RE-ACT e con il patrocinio e la collaborazione di ANCI Sicilia, l’associaIone dei comuni sta cercando di portare avanti la costituzione di una rete di Enti locali per il contrasto alla corruzione. “Ci stiamo provando, ci stiamo provando soprattutto in un momento in cui arriverà un flusso di denaro in Sicilia enorme – spiega Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia -. I dati parlano, il Ministero dell’economia certifica quasi 10 miliardi di euro di impegni da parte della Regione Siciliana e che metterà a disposizione di avvisi pubblici di bandi, quindi abbiamo la necessità di formare una grande squadra tra amministratori locali, dirigenti, funzionari, dipendenti, una grande squadra per il contrasto e per la prevenzione alla corruzione”. xd6/vbo/mca3

