Ultime News

10 Dic 2025 Ufficio postale Cremona Centro:
iniziativa per bambini S. Ambrogio
10 Dic 2025 Il valore della sostenibilità,
incontro a Santa Monica
10 Dic 2025 25 anni di Arpa Lombardia,
i dati riferiti a Cremona
10 Dic 2025 Hallelujah Gospel Singers Cremona:
è iniziato il tour natalizio
10 Dic 2025 Maxi tamponamento in A21:
morto camionista 54enne
Video Pillole

Progetto Act Now, Amenta (Anci Sicilia) “Serve prevenzione alla corruzione”

PALERMO (ITALPRESS) – Con il progetto formativo ACT NOW – Active Citizens Together Now, finanziato dall’Unione Europea, in particolare dall’Ufficio europeo per la lotta Antifrode (OLAF) e realizzato da Avviso Pubblico con il centro di ricerca RE-ACT e con il patrocinio e la collaborazione di ANCI Sicilia, l’associaIone dei comuni sta cercando di portare avanti la costituzione di una rete di Enti locali per il contrasto alla corruzione. “Ci stiamo provando, ci stiamo provando soprattutto in un momento in cui arriverà un flusso di denaro in Sicilia enorme – spiega Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia -. I dati parlano, il Ministero dell’economia certifica quasi 10 miliardi di euro di impegni da parte della Regione Siciliana e che metterà a disposizione di avvisi pubblici di bandi, quindi abbiamo la necessità di formare una grande squadra tra amministratori locali, dirigenti, funzionari, dipendenti, una grande squadra per il contrasto e per la prevenzione alla corruzione”. xd6/vbo/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...