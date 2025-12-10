L’assessore allo sport Luca Zanacchi ha aperto il dialogo con Forus che ha mandato una proposta di dismissione della piscina convertibile per sostituirla con un progetto tecnico di costruzione di una piscina scoperta ad uso estivo. La proposta, che è stata presentata in giunta, sarà sottoposta a un parere tecnico di tutti gli uffici competenti dell’amministrazione per poi fare le successive valutazioni.

“Il progetto – ha spiegato a fine giunta l’assessore Zanacchi – prevede una nuova piscina estiva con sei corsie per il nuoto, ma anche spazi ludico-ricreativi per bambini e per famiglie, quindi anche con i solarium e i giochi d’acqua. Il tema è che naturalmente questo progetto deve essere sottoposto a parere tecnico di tutti gli uffici competenti”.

Per quanto riguarda la vecchia convertibile, sarebbe dismessa e lì sorgerebbe un’area verde. “Gli spogliatoi della vecchia convertibile – ha continuato Zanacchi – sono attualmente già oggetto di ristrutturazione e di riqualifica nel project financing che sta portando avanti il gestore” .

Su un eventuale prolungamento della convenzione, nel caso in cui passasse il progetto della nuova piscina estiva all’aperto, così ha risposto l’assessore: “Tutto è sul tavolo per le valutazioni e anche per i rapporti mediatori che ci saranno con il gestore. Il tema è che prima serve acquisire un parere legato alla fattibilità da parte dei nostri tecnici, poi si procederà”.

Intanto i lavori della nuova area fitness sono quasi terminati tanto che sarà inaugurata la prossima settimana. “Il prossimo 19 dicembre ci sarà una commissione consigliare in trasferta proprio qui sull’impianto, per fare in modo che tutti i consiglieri comunali della commissione sport possano vedere e prendere consapevolezza dei lavori e degli investimenti di Forus. E sempre il 19 abbiamo concordato con i vertici di Forus anche l’inaugurazione di queste nuove palestre, saranno circa 900 metri quadrati, che saranno a servizio dei cittadini cremonesi”.

Anche i lavori dell’ingresso, momentaneamente spostato, saranno terminati entro il 19. “L’ingresso tornerà nella stessa posizione storica, sarà molto più ampio, con uno spazio dedicato ai più piccoli, quindi una sorta di ludoteca, un’area ristoro e il nuovo front office che accoglierà gli utenti sia per l’utilizzo della piscina olimpionica che per tutte le attività delle palestre”.

Silvia Galli

