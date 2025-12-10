Una mattinata per imparare – giocando – l’importanza della sicurezza stradale, partendo dai più piccoli.

Questo l’obiettivo del progetto portato in scena all’auditorium di Sospiro, voluto e ideato dall’agente di polizia Locale Jessica Bernardi.

Un centinaio di alunni della materna e delle prime tre classi della scuola elementare hanno infatti potuto assistere allo spettacolo “La strega Smoghina” della compagnia “Burattingegno Teatro“.

Favola e realtà vanno a mischiarsi, per raccontare ai bambini tematiche molto concrete.

“Questo è un progetto di educazione stradale – sottolinea l’agente Bernardi -, che partirà con la rappresentazione teatrale di una nuova compagnia di burattini. Ringrazio l’amministrazione comunale per darmi ogni anno questa opportunità di organizzare il progetto di educazione stradale partendo proprio dai più piccoli”.

“Raccontiamo una storia fantastica – racconta Alice Favella, attrice della compagnia ‘Burattingegno’ – che passa da esseri misteriosi a t-rex fino ad arrivare agli animali che popolano questo racconto; tutto per parlare però di quanto è importante oggi per i bambini stare sulla strada con consapevolezza”.

Due le repliche organizzate durante la mattinata di mercoledì. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di educazione stradale che negli anni ha ottenuto buoni risultati.

“È importante – aggiunge Jessica Bernardi – sempre partire proprio dai più piccolini, insegnando a loro il codice della strada e le regole principali proprio attraverso il teatro. Dopodiché ci saranno dei laboratori nelle varie classi dove approfondiremo il tema del codice della strada e delle regole da tenere su strada”.

“È importantissimo partire dal basso – prosegue Favella – e soprattutto dalla fantasia, che è il linguaggio con il quale riusciamo ad accendere le menti dei più piccoli”.

Andrea Colla

