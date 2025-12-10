Video Pillole
Tg News – 10/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Telefonata Macron, Starmer e Merz con Trump su Ucraina
– Meloni: “Gestire i flussi è possibile, con legalità al primo posto”
– Confermata condanna a 4 anni per Irene Pivetti
– A Napoli caos per sentenza scoppio fabbrica fuochi
– Bollette luce, in arrivo bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie
– Morta Sophie Kinsella, autrice best seller “I love shopping”
– La cucina italiana diventa patrimonio dell’Unesco
– A Caltanissetta spinta all’innovazione lavorativa con il co-working di Poste
– Previsioni 3B Meteo 11 Dicembre
azn
© Riproduzione riservata