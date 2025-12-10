Ultime News

10 Dic 2025 Sicurezza stradale: a Sospiro
uno spettacolo per i più piccoli
10 Dic 2025 Cucina italiana patrimonio Unesco,
i cremonesi: "Ce lo meritiamo"
10 Dic 2025 Proposta Forus: dismissione piscina
convertibile, spazio a una scoperta
10 Dic 2025 Visita e doni del Vespa
Club Cremona all’Anffas
10 Dic 2025 Un successo il meet and greet
di Pezzella e Vandeputte da A2A
Video Pillole

Tg Sport – 10/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Un rigore condanna l’Inter, passa il Liverpool a San Siro
– Atalanta da favola, battuto il Chelsea 2-1
– Australian Open, 11 azzurri nel tabellone principale dello Slam
– Red Bull, Marko via dal team “Voci Ferrari infondate”
– Super weekend di Coppa del Mondo per la scherma italiana con 10 medaglie
/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...