Video Pillole
Tg Sport – 10/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Un rigore condanna l’Inter, passa il Liverpool a San Siro
– Atalanta da favola, battuto il Chelsea 2-1
– Australian Open, 11 azzurri nel tabellone principale dello Slam
– Red Bull, Marko via dal team “Voci Ferrari infondate”
– Super weekend di Coppa del Mondo per la scherma italiana con 10 medaglie

