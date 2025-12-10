Ultime News

Video Pillole

Traffico di droga ed estorsioni a Palermo, 50 misure cautelari

PALERMO (ITALPRESS) – Maxi operazione antimafia e antidroga a Palermo. La Polizia di Stato, su delega della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha eseguito provvedimenti giudiziari per l’applicazione di misure restrittive nei confronti di cinquanta persone. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico e alla spaccio di sostanze stupefacenti.

ia/sat/azn
(fonte video: Polizia di Stato)

