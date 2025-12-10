Ue, Lollobrigida “Gli agricoltori rivendicano diritto a essere protagonisti”

ROMA (ITALPRESS) – “Le manifestazioni, quando si svolgono nel rispetto delle leggi e delle norme, senza violenza, sono utili a far comprendere come un settore rivendichi alcune cose. In questo caso gli agricoltori stanno rivendicando il diritto di sentirsi protagonisti in Europa, come nei trattati fondativi dell’Europa stessa venivano definiti, e di avere le risorse adeguate per continuare a garantirci alimentazione di qualità e un modello produttivo che non intacca l’ambiente, ma lo difende e lo custodisce. L’Europa questo deve tornare a fare se vuole essere competitiva”. Così Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, a margine dell’assemblea invernale di Confagricoltura al teatro Argentina di Roma rispondendo a una domanda sulla manifestazione degli agricoltori il 18 dicembre a Bruxelles che ha confermato di appoggiare.

