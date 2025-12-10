Ultime News

10 Dic 2025 Sicurezza stradale: a Sospiro
uno spettacolo per i più piccoli
10 Dic 2025 Cucina italiana patrimonio Unesco,
i cremonesi: "Ce lo meritiamo"
10 Dic 2025 Proposta Forus: dismissione piscina
convertibile, spazio a una scoperta
10 Dic 2025 Visita e doni del Vespa
Club Cremona all’Anffas
10 Dic 2025 Un successo il meet and greet
di Pezzella e Vandeputte da A2A
Un successo il meet and greet
di Pezzella e Vandeputte da A2A

Pezzella e Vandeputte

Ha riscosso un notevole successo il meet and greet della Cremonese in collaborazione con A2A Energia. Negli spazi dello sportello A2A in Via del Macello sono stati molti i tifosi e appassionati grigiorossi accorsi per una fotografia o autografo con Giuseppe Pezzella e Jari Vandeputte,

All’evento sono stati distribuiti anche gadget esclusivi mentre fuori dallo stabile molti bambini si sono divertiti con uno speciale macchinario in grado di misurare la potenza di un tiro ad un pallone della serie A.

 

