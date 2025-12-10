Ha riscosso un notevole successo il meet and greet della Cremonese in collaborazione con A2A Energia. Negli spazi dello sportello A2A in Via del Macello sono stati molti i tifosi e appassionati grigiorossi accorsi per una fotografia o autografo con Giuseppe Pezzella e Jari Vandeputte,

All’evento sono stati distribuiti anche gadget esclusivi mentre fuori dallo stabile molti bambini si sono divertiti con uno speciale macchinario in grado di misurare la potenza di un tiro ad un pallone della serie A.

