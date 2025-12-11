Ultime News

A CremonaPo concerto con
le musiche dei film di Woody Allen

Paolo Tomelleri

In occasione degli eventi dedicati alle feste di Natale il centro commerciale Cremona Po propone alla cittadinanza un concerto dedicato alle musiche dei film di Woody Allen che in questi giorni ha compiuto 90 anni.

Per questo evento saranno presenti alcuni miti dell’orchestra ritmica della Rai di Milano come Paolo Barbieri al sassofono, Rudy Migliardi, trombonista di Paolo Conte per 10 anni, e Paolo Tomelleri, al clarinetto, dalla carriera prestigiosissima e alle spalle collaborazioni con Enzo Jannacci, Adriano Celentano, Luigi Tenco, Giorgio Gaber e Nilla Pizzi.

Completano la formazione Stefano Caniato al piano, Enrico Lazzarini al contrabbasso, Claudio Bonora alla batteria e Delio Barone alla chitarra. L’ingresso è gratuito.

