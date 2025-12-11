Ultime News

A Roma un nuovo laboratorio antidoping, Abodi “Utile per lo sport italiano”

ROMA (ITALPRESS) – “Si ha il senso concreto di aver fatto una cosa utile per lo sport italiano e non solo, arrivando anche alla vigilia delle Olimpiadi e Paralimpiadi, rispettando i tempi, costruendo tutti insieme con un gioco di squadra straordinario uno dei laboratori antidoping più qualificati del mondo.”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’inaugurazione del nuovo laboratorio antidoping Fmsi nel quartiere Torre Maura a Roma.
