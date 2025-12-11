Si è spento dopo una lunga malattia Giuseppe Bodini, noto avvocato di Cremona, nonché fratello di Paolo Bodini, ex sindaco di Cremona e attualmente presidente dell’associazione Gruppo Articolo 32. Ad annunciarlo è la famiglia, che ha allestito la camera ardente nell’abitazione di via Beltrami, 16, giovedì e venerdì dalle 10 alle 19.

Il funerale verrà celebrato in Cattedrale a Cremona sabato 13 dicembre alle 10. Il corteo funebre si sposterà poi verso il cimitero di Pieve d’Olmi, dove avrà luogo la sepoltura.

