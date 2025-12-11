Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito grave nell’incidente che si è verificato oggi pomeriggio sulla strada provinciale 38, in territorio di San Bassano. Due le donne coinvolte. Erano a bordo di un’auto che si è ribaltata.

Una delle due è stata trasportata con l’elisoccorso arrivato da Bergamo, mentre l’altra è stata caricata su un’ambulanza e condotta all’ospedale di Cremona. Entrambe le cremonesi sono entrate in codice giallo. Se la caveranno.

Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato le due occupanti ad uscire dal mezzo e gli agenti della stradale di Pizzighettone. A questi ultimi il compito di ricostruire la dinamica.

