Ultime News

11 Dic 2025 Auto esce di strada a San Bassano
Due donne ferite, se la caveranno
11 Dic 2025 Nutrie, il sindaco Marchi:
"Non ci resta che mangiarle"
11 Dic 2025 Assolto da omissione di soccorso:
"la santella gli impedì la visuale"
11 Dic 2025 Magistrati: nasce il Comitato
per il no al referendum
11 Dic 2025 15enne palpeggiata sulle natiche:
due anni per violenza sessuale
Cronaca

Auto esce di strada a San Bassano
Due donne ferite, se la caveranno

Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito grave nell’incidente che si è verificato oggi pomeriggio sulla strada provinciale 38, in territorio di San Bassano. Due le donne coinvolte. Erano a bordo di un’auto che si è ribaltata.

Una delle due è stata trasportata con l’elisoccorso arrivato da Bergamo, mentre l’altra è stata caricata su un’ambulanza e condotta all’ospedale di Cremona. Entrambe le cremonesi sono entrate in codice giallo. Se la caveranno.

Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato le due occupanti ad uscire dal mezzo e gli agenti della stradale di Pizzighettone. A questi ultimi il compito di ricostruire la dinamica.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...