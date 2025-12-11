Cremona si prepara a festeggiare per tempo l’arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre, in piazza Stradivari e in piazza della Pace, si terrà infatti la seconda edizione de La Notte più Lunga, organizzata dall’Ufficio Musica del Settore Cultura e Turismo del Comune.

Dopo il successo del 2024 – con oltre duemila presenze e il Planet Funk djset di Alex Neri – con questa seconda edizione l’Amministrazione conferma e rafforza un appuntamento pensato per offrire alla città, e in particolare ai più giovani, con una proposta artistica contemporanea, curata e accessibile, in un contesto di pregio e ad ingresso gratuito, in grado di valorizzare gli spazi urbani in una notte simbolica come quella di San Silvestro.

L’ospite di questa edizione sarà Jrstit, uno dei nomi più seguiti della nuova scena digitale italiana: dj e producer classe 2003, diventato virale grazie ai suoi mashup e alle sue produzioni social che hanno raggiunto numeri impressionanti: oltre 2,5 milioni di follower su TikTok, quasi 1 milione su Instagram e quasi 300.000 iscritti su YouTube.

Un artista che, musicalmente, si distingue per un sound fresco e contemporaneo che mescola hit mainstream, elementi elettronici e creatività da creator: i suoi mashup sono diventati un marchio di fabbrica, capaci di catturare un pubblico trasversale e giovane. Con la sua crescita costante, JRSTIT non rappresenta solo un fenomeno social, ma anche un talento emergente della scena elettronica italiana, capace di trasformare la sua community digitale in una fanbase reale e attiva.

“La Notte più Lunga è un progetto in cui crediamo molto perché rappresenta perfettamente la direzione del nostro lavoro: una città viva, contemporanea, capace di parlare ai giovani e di attrarre pubblico anche dall’esterno” dichiara l’assessore al Turismo e all’Espressività giovanile Luca Burgazzi. “Con questo appuntamento vogliamo rendere il Capodanno un’esperienza condivisa, gratuita e di qualità, valorizzando il ruolo dell’Ufficio Musica nel coordinamento della scena musicale urbana. Proseguire su questa strada significa rafforzare una programmazione che guarda al futuro e che mette al centro creatività, partecipazione e spazi pubblici”.

Inoltre, rispetto al 2024, quest’anno il format si amplia con una seconda area musicale, La Notte più Lunga Soundsystem, che sarà allestita in piazza della Pace dalle 19.30, dedicata a sonorità più alternative ed elettroniche con i collettivi Glide Society ed Elettronica Fantastica.

La serata in piazza Stradivari prenderà il via dalle ore 21.30 con i collettivi Ape?Sì, Voglia di Dance All Night e All Music Digital Radio, fino al countdown e all’atteso A/V djset di Jrstit. Dalle 2, altra novità di quest’anno, l’evento proseguirà con un aftershow ufficiale al neonato Mob Club di via Postumia, dando continuità alla festa in un contesto più raccolto.

