Diplomacy Magazine – Puntata del 11 dicembre 2025
ROMA (ITALPRESS) – Nella ventunesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista l’ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreiviene. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla della nuova strategia di sicurezza degli Stati Uniti e delle conseguenze che avrà sull’Europa, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sulle difficili trattative per una tregua in Ucraina.
