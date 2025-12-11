Ultime News

11 Dic 2025 Il Concerto del Ponchielli Vertova
si sposta a San Pietro al Po
11 Dic 2025 Capodanno in piazza, a Cremona
torna "La notte più lunga"
11 Dic 2025 La cicogna nera
riappare lungo il Po
11 Dic 2025 Sfratto, Carotti: "Comune
ha ignorato due Pec di Aler"
11 Dic 2025 Duc, verso la figura
del city manager
Video Pillole

Fitto “L’Ue deve fare il suo lavoro, ha grosse potenzialità”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Unione Europea deve fare il suo lavoro. È una realtà di 450 milioni di abitanti. Ha delle grosse potenzialità. Sappiamo che ci sono delle difficoltà strutturali che abbiamo sempre affrontato”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, rispondendo alla domanda sulle critiche arrivate dagli Stati Uniti, a margine degli Ecr Study Days a Roma. “Dobbiamo cercare di creare le condizioni in questo contesto per andare in due direzioni – ha proseguito Fitto – rafforzare il mercato interno superando le barriere interne che abbiamo e che possono rappresentare una grande opportunità di crescita e creando le condizioni per rafforzare anche la dimensione esterna del contesto europeo, dialogando con tutti gli interlocutori istituzionali”.
xl5/mgg/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...