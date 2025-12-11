Gruppo FS, nel primo anno del Piano Strategico investiti 18 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Investimenti senza precedenti con oltre 18 miliardi di euro nel 2025, di cui circa sette dedicati all’attuazione del PNRR. Più di 35mila treni riportati in orario con una crescita della puntualità dell’alta velocità di circa tre punti percentuali. Decarbonizzazione dei consumi energetici grazie alla nascita di FS Energy, mentre avanza il rinnovo della flotta con la consegna di 241 nuovi mezzi a basso impatto ambientale tra treni e autobus, fra cui il Frecciarossa 1000 di nuova generazione. Sono i principali risultati del primo anno di attuazione del Piano Strategico 2025/2029, attraverso il quale il Gruppo FS ha avviato un’accelerazione nella qualità del servizio, promuovendo una mobilità sempre più moderna, sostenibile e orientata al viaggiatore.

f25/xb1/fsc/azn