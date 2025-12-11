La Russa “Rapporti Usa-Ue vanno facilitati, l’Italia può giocare un ruolo”

ROMA (ITALPRESS) – “I rapporti tra UE e Usa devono essere facilitati. C’è bisogno di ponti, di tentativi di trovare intese. Credo che il governo e l’Italia, più di altre nazioni, possano svolgere questo ruolo di attenuazione dei contrasti che potrebbero costituire un danno irreversibile per l’Europa e l’Italia stessa”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso dello scambio di auguri con La stampa parlamentare.

xb1/sat/mca3

(Fonte video: Senato)