11 Dic 2025 Auto esce di strada a San Bassano
Due donne ferite, se la caveranno
11 Dic 2025 Nutrie, il sindaco Marchi:
"Non ci resta che mangiarle"
11 Dic 2025 Assolto da omissione di soccorso:
"la santella gli impedì la visuale"
11 Dic 2025 Magistrati: nasce il Comitato
per il no al referendum
11 Dic 2025 15enne palpeggiata sulle natiche:
due anni per violenza sessuale
La Russa “Rapporti Usa-Ue vanno facilitati, l’Italia può giocare un ruolo”

ROMA (ITALPRESS) – “I rapporti tra UE e Usa devono essere facilitati. C’è bisogno di ponti, di tentativi di trovare intese. Credo che il governo e l’Italia, più di altre nazioni, possano svolgere questo ruolo di attenuazione dei contrasti che potrebbero costituire un danno irreversibile per l’Europa e l’Italia stessa”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso dello scambio di auguri con La stampa parlamentare.

