Sette giovani hanno conseguito giovedì mattina il titolo di Laurea Magistrale in Ingegneria al Campus di Cremona del Politecnico di Milano, nell’ultimo appello del 2025: dopo due anni di intenso studio, sei studenti hanno completato il percorso in Music and Acoustic Engineering e una studentessa in Agricultural Engineering.

C’è chi nella tesi di Music and Acoustic Engineering si è occupato di informatica musicale ed elaborazione del suono, mentre qualcuno si è concentrato sull’acustica; Alice Marazzi ad esempio ha approfondito le tecniche per la generazione di audio sintetici, la cui qualità negli ultimi anni è migliorata al punto che risulta difficile distinguerli dalle voci reali. Per il futuro la laureata auspica un lavoro nel settore musicale.

Per Agricultural Engineering l’analisi condotta da Virgina Gaj su come varia la biodiversità dei lepidotteri notturni nei sistemi agricoli ha dimostrato che l’agricoltura rigenerativa favorisce una biodiversità più elevata e stabile rispetto ai sistemi convenzionali, un tema che insieme a quelli affrontati in altre sessioni mostra quanto gli studenti sanno spaziare nei diversi ambiti in linea con i requisiti richiesti dalle aziende.

