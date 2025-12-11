Le imprese italiane tornano a investire, ottimismo sopra la media europea





ROMA (ITALPRESS) – Secondo l’indagine annuale della Banca Europea per gli Investimenti, le imprese italiane guardano al futuro con rinnovato ottimismo e si preparano a investire più dei competitor europei. I dati mostrano che l’80% delle aziende italiane ha investito nell’ultimo anno. E soprattutto, il 27% prevede di aumentare gli investimenti nel 2025, contro solo il 16% che ipotizza riduzioni. Un saldo positivo dell’11%, più che doppio rispetto al la media europea. Sul fronte digitale, cresce l’innovazione: il 74% delle aziende usa tecnologie digitali, mentre gli investimenti immateriali raggiungono il 39% del totale, sopra la media UE. Punto debole resta l’intelligenza artificiale, adottata solo da l 20% delle imprese contro il 37% europeo. Importante l’attenzione al clima: il 69% delle imprese ha adottato misure contro il cambiamento climatico, più della media europea, anche se spesso attraverso assicurazioni piuttosto che investimenti strutturali. Resta favorevole l’accesso al credito, con il 49% delle imprese che utilizza finanziamenti esterni e solo il 10% insoddisfatto dei costi, in forte calo rispetto al 22% dello scorso anno.

gsl

