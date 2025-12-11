Lepore “Priorità all’emergenza abitativa, serve un fondo Ue di sostegno”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo proposto alcune priorità per l’agenda europea, in particolare l’housing: l’emergenza abitativa ha bisogno di avere un fondo Ue di sostegno alle politiche per l’accesso alla casa, l’abitare sociale”. Lo ha dichiarato il sindaco di Bologna Matteo Lepore a margine dell’evento “L’Europa per i territori, Bilancio PNRR, Coesione: fermiamo le scelte dei nazionalismi”, tenutosi a Bruxelles. “Le città e le regioni sono preoccupate per il prossimo quadro finanziario europeo. Il comitato delle regioni ha approvato una risoluzione all’unanimità proprio di critica alla proposta della Commissione Ue. Innanzitutto, perché si vanno a indebolire le politiche di coesione. C’è l’agenda delle città, ma in questo momento non sappiamo se sarà finanziata” ha aggiunto Lepore. Infine, il sindaco di Bologna ha voluto sottolineare come il 2027 sarà “un anno importante nel quale battersi anche dentro il Parlamento europeo con tutti i gruppi perché questo quadro finanziario venga migliorato”.

xf4/sat/mca2