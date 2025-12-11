Milano, calci e pugni a un coetaneo per rapinarlo. Arrestato un 15enne





MILANO (ITALPRESS) – Un quindicenne è stato arrestato a Milano dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio dell’8 dicembre, tra le stazioni metropolitane di Bisceglie e Inganni, lungo la linea M1. Intorno alle 16, una pattuglia del Commissariato Lorenteggio è intervenuta per una lite tra giovanissimi sulla banchina di Inganni. Gli agenti hanno fermato due ragazzi di 15 anni, uno dei quali – un cittadino egiziano – ha raccontato di essere stato poco prima aggredito e rapinato in un parcheggio sotterraneo della fermata Bisceglie. Secondo il racconto della vittima, un gruppo di coetanei lo avrebbe colpito con calci e pugni, portandogli via alcuni acquisti appena fatti, il giubbotto e il portafoglio. Il ragazzo avrebbe inseguito e raggiunto gli aggressori mentre scendevano verso i treni, a quel punto è scoppiata una colluttazione: il 15enne egiziano è riuscito a bloccare uno dei ragazzi, mentre gli altri sarebbero riusciti a fuggire con la refurtiva, salendo su un convoglio. Il giovane fermato è stato arrestato, proseguono le ricerche degli altri membri del gruppo.

