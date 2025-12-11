Milano-Cortina, De Santis “Qualche preoccupazione ma c’è ottimismo”

MILANO (ITALPRESS) – “Preoccupazioni? Per le strutture che ancora devono essere consegnate, mi preoccupo anche dei Giochi olimpici perché sono due momenti dello stesso contesto, le stesse location, poi soprattutto ci potrebbe essere qualche imprevisto economico-finanziario. C’è un po’ di preoccupazione, ma sono sicuro che risolveremo. C’è preoccupazione, ma anche ottimismo perché dobbiamo assolutamente realizzare questi due grandi eventi”. Lo ha dichiarato il presidente del Cip Marco Giunio De Santis a margine dell’evento “Italia in Gioco – Cip e Rai fanno squadra per Milano Cortina 2026”. “Quali strutture mi preoccupano? Quella di Livigno, ma dobbiamo attenzionare anche Milano con Santa Giulia”.

