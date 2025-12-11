Ultime News

11 Dic 2025 Auto esce di strada a San Bassano
Due donne ferite, se la caveranno
11 Dic 2025 Nutrie, il sindaco Marchi:
"Non ci resta che mangiarle"
11 Dic 2025 Assolto da omissione di soccorso:
"la santella gli impedì la visuale"
11 Dic 2025 Magistrati: nasce il Comitato
per il no al referendum
11 Dic 2025 15enne palpeggiata sulle natiche:
due anni per violenza sessuale
Video Pillole

Musetti “Io terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? Lo spero”

MILANO (ITALPRESS) – “Io terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? spero di poter prendere quel posto, quest’anno si è vista la distanza non solo con me ma con tutti gli altri giocatori, loro erano sicuramente un gradino sopra tutti. Il fatto di lavorare e aggiungere persone importanti al mio team è volto a colmare quel gap che quest’anno è stato evidente, mi auguro in futuro di poterlo colmare”. Lo ha dichiarato Lorenzo Musetti, a margine dei Gazzetta Sports Awards 2025 a Milano, riferendosi al dualismo Sinner-Alcaraz e alla possibilità di inserirsi nella lotta tra i due.
pia/gm/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...