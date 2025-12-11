Ultime News

11 Dic 2025 Auto esce di strada a San Bassano
Due donne ferite, se la caveranno
11 Dic 2025 Nutrie, il sindaco Marchi:
"Non ci resta che mangiarle"
11 Dic 2025 Assolto da omissione di soccorso:
"la santella gli impedì la visuale"
11 Dic 2025 Magistrati: nasce il Comitato
per il no al referendum
11 Dic 2025 15enne palpeggiata sulle natiche:
due anni per violenza sessuale
Video Pillole

Nordio “Lavoriamo anche sui criteri di carcerazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per una ridefinizione della situazione carceraria e dei criteri di carcerazione”. Lo afferma Carlo Nordio a margine di Atreju. Primo tema individuato dal ministro della giustizia, è “la detenzione differenziata dei tossicodipendenti, che molto spesso più che essere dei delinquenti da punire sono dei malati da curare”, questo ha aggiunto può avvenire “soprattutto presso le comunità con un adeguato controllo. La seconda è che abbiamo un 15% di detenuti che non sono sottoposti a condanna definitiva, molti dei quali vengono prosciolti, la cui detenzione si rivela ingiustificata. Trovo più ragionevole evitare che si entri in prigione prima del processo, quando si è presunti innocenti, più che liberarli, sia pure per indulgenza, dopo la condanna, quando si è colpevoli conclamati”.

xl5/sat/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...