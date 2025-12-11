Il primo sondaggio lanciato da CremonaOggi in vista del Natale (trovi qui tutti i dettagli dell’iniziativa) ha dato un esito chiaro. I lettori erano chiamati a scegliere il dolce delle feste, l’eterno dilemma che divide gli italiani: panettone o pandoro? Il risultato è stato schiacciante.

A vincere questo primo duello è stato il pandoro, che ha ottenuto il 68% dei voti, mentre il panettone si è fermato al 32%. A votare sono state centinaia di persone, un pubblico composto principalmente dai nostri lettori e follower – quindi in gran parte cremonesi – con qualche voto in arrivo anche da altri parti d’Italia e da qualche angolo del mondo.

Il risultato, a dire il vero, non sorprende: il panettone rimane il dolce della tradizione più apprezzato dai puristi, ma la presenza di canditi e uvetta spesso divide il pubblico. Il pandoro, invece, con un gusto più semplice e generalmente più immediato, tende invece a raccogliere consensi più trasversali.

Anche a livello nazionale negli ultimi anni i sondaggi mostrano una leggera prevalenza del pandoro sul panettone, pur con differenze significative tra regioni e fasce d’età. In Italia, infatti, le indagini riportano una lieve prevalenza del pandoro con percentuali che oscillano attorno al 50–55% contro il 30–35% del Panettone. Il resto del pubblico si divide tra indecisi e amanti di varianti più moderne o gastronomiche.

Intanto è già tempo per un nuovo sondaggio: vai sulla pagina Instagram di CremonaOggi (cliccando qui la puoi raggiungere direttamente) e vota. Oggi siete chiamati a scegliere tra cenone della vigilia o pranzo del 25. Tornate qui tra ventiquattr’ore per scoprire i risultati.

