11 Dic 2025 Auto esce di strada a San Bassano
Due donne ferite, se la caveranno
11 Dic 2025 Nutrie, il sindaco Marchi:
"Non ci resta che mangiarle"
11 Dic 2025 Assolto da omissione di soccorso:
"la santella gli impedì la visuale"
11 Dic 2025 Magistrati: nasce il Comitato
per il no al referendum
11 Dic 2025 15enne palpeggiata sulle natiche:
due anni per violenza sessuale
Tg News – 11/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ucraina, vertice di 4 Paesi Ue e Londra per sostegno a Kiev
– Gaza, Amnesty: “Da Hamas crimini contro umanità dal 7 Ottobre 2023 in poi”
– Maxi truffa all’Opera Santa Maria del Fiore di Firenze
– Domani sciopero generale, stop a treni e scuole
– Lavoro, Istat: “frenata nel terzo trimestre”
– Forbes, Meloni è la quarta donna più potente al mondo nel 2025
– Per Time la persona dell’anno è l’Intelligenza Artificiale
– Natale, a Milano l’Albero della Gentilezza del Centro Diagnostico Italiano
– Previsioni 3B Meteo 12 Dicembre
