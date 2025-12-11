Video Pillole
Tg News – 11/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ucraina, vertice di 4 Paesi Ue e Londra per sostegno a Kiev
– Gaza, Amnesty: “Da Hamas crimini contro umanità dal 7 Ottobre 2023 in poi”
– Maxi truffa all’Opera Santa Maria del Fiore di Firenze
– Domani sciopero generale, stop a treni e scuole
– Lavoro, Istat: “frenata nel terzo trimestre”
– Forbes, Meloni è la quarta donna più potente al mondo nel 2025
– Per Time la persona dell’anno è l’Intelligenza Artificiale
– Natale, a Milano l’Albero della Gentilezza del Centro Diagnostico Italiano
– Previsioni 3B Meteo 12 Dicembre
azn
– Ucraina, vertice di 4 Paesi Ue e Londra per sostegno a Kiev
– Gaza, Amnesty: “Da Hamas crimini contro umanità dal 7 Ottobre 2023 in poi”
– Maxi truffa all’Opera Santa Maria del Fiore di Firenze
– Domani sciopero generale, stop a treni e scuole
– Lavoro, Istat: “frenata nel terzo trimestre”
– Forbes, Meloni è la quarta donna più potente al mondo nel 2025
– Per Time la persona dell’anno è l’Intelligenza Artificiale
– Natale, a Milano l’Albero della Gentilezza del Centro Diagnostico Italiano
– Previsioni 3B Meteo 12 Dicembre
azn
© Riproduzione riservata