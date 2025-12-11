Video Pillole
Tg Sport – 11/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mourinho sconfigge Conte, il Napoli cade in Portogallo
– La Juve vince, ma soffre più del previsto col Pafos
– Il Toro cambia, torna Petrachi e va via Vagnati
– Goggia “Sono più matura, desidero una stagione solida”
– A Como la tappa finale di “Cuori Olimpici”

