Ultime News

11 Dic 2025 Auto esce di strada a San Bassano
Due donne ferite, se la caveranno
11 Dic 2025 Nutrie, il sindaco Marchi:
"Non ci resta che mangiarle"
11 Dic 2025 Assolto da omissione di soccorso:
"la santella gli impedì la visuale"
11 Dic 2025 Magistrati: nasce il Comitato
per il no al referendum
11 Dic 2025 15enne palpeggiata sulle natiche:
due anni per violenza sessuale
Video Pillole

Tg Sport – 11/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mourinho sconfigge Conte, il Napoli cade in Portogallo
– La Juve vince, ma soffre più del previsto col Pafos
– Il Toro cambia, torna Petrachi e va via Vagnati
– Goggia “Sono più matura, desidero una stagione solida”
– A Como la tappa finale di “Cuori Olimpici”
