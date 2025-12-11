Ultime News

11 Dic 2025 Il Concerto del Ponchielli Vertova
si sposta a San Pietro al Po
11 Dic 2025 Capodanno in piazza, a Cremona
torna "La notte più lunga"
11 Dic 2025 La cicogna nera
riappare lungo il Po
11 Dic 2025 Sfratto, Carotti: "Comune
ha ignorato due Pec di Aler"
11 Dic 2025 Duc, verso la figura
del city manager
Video Pillole

Ue, Zingaretti “Manifesto indica la strada, nazionalisti vogliono distruggerla”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il manifesto di diverse personalità europee dice la verità di fronte ai rischi di declino dell’Europa: il problema non è l’Unione ma la debolezza e l’inadeguatezza delle risposte dei Governi europei di questo tempo. Occorre muoversi per recuperare la nostra autonomia strategica con scelte chiare: più integrazione, più investimenti, mercato unico, più attenzione alla coesione, rafforzamento della politica estera comune la realizzazione del progetto della difesa comune europea. Questa è la sfida e le cose da fare per essere all’altezza di questo tempo. Scelte che le destre nazionaliste, in realtà complici di Trump e subalterne a Putin, non vogliono realizzare per demolire l’Europa. Non lo permetteremo”. Lo scrive Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al parlamento europeo.

xf4/trl/mgg

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...