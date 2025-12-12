Ultime News

12 Dic 2025 Cenone del 24 o pranzo di Natale?
Ecco la scelta dei nostri lettori
12 Dic 2025 Nicola: "Contro il Torino
sarà una partita durissima"
12 Dic 2025 La Continuità assistenziale lancia
il numero per chi ha influenza
12 Dic 2025 In Cattolica la tavola rotonda
sull'agricoltura di domani
12 Dic 2025 IIS Torriani, Gino Cecchettin
in collegamento con gli studenti
Video Pillole

Bagnasco “L’Italia può sviluppare ulteriormente la cooperazione con l’Africa”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Africa è in una posizione ottimale per continuare a giocare il suo ruolo di cerniera tra questa macro-regione e l’Italia stessa e tutta l’Europa. La qualità della nostra industria e della nostra imprenditorialità è molto riconosciuta e siamo assolutamente nella posizione di poter sviluppare ulteriormente questi mercati che hanno già un valore molto grande nella nostra bilancia di import-export. Il supporto che le istituzioni ci danno attraverso varie iniziative – il Piano Mattei sicuramente, il Global Gateway a livello europeo e il corridoio IMEC a livello transgeografico – sono altri elementi importanti, aggiungono stabilità al contesto e la stabilità per gli imprenditori è un valore sempre molto importante”. Così Enrico Maria Bagnasco, presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, a margine dell’assemblea pubblica a Roma.

xi2/sat/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...