Si è svolta la tappa finale del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo organizzato dal Gruppo bancario guidato da Carlo Messina, in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario e, da quest’anno, con la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center. L’iniziativa, riconosciuta come categoria speciale del Premio Marisa Bellisario e giunta quest’anno alla nona edizione, è dedicata alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile d’eccellenza per l’impegno nel promuovere la parità di genere. Impegno anche finanziario, grazie al miliardo di euro per investimenti a favore dell’imprenditoria femminile messo a disposizione dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo diretta da Stefano Barrese, che nei primi nove mesi dell’anno ha erogato complessivamente 43 miliardi di euro in Italia a famiglie e PMI.

Women Value Company Intesa Sanpaolo ha, inoltre, raccolto fino ad oggi oltre 7.500 candidature, assegnato 18 mele d’oro, premiato circa 900 PMI grazie a oltre 20 incontri di valorizzazione sul territorio. Tra le aziende MyLime – cremonese -, una giovane PMI innovativa che crea valore e trasparenza sul ciclo di vita dei prodotti attraverso il Digital Product Passport, che consente di certificare tutte le informazioni relative al prodotto creando una corrispondenza incorruttibile tra stato fisico e digitale attraverso la tecnologia blockchain. L‘obiettivo di MyLime è quello di incrementare esponenzialmente il valore dei manufatti su tutta la filiera del ciclo di vita del prodotto nel settore dei beni di lusso e non solo, fornendo agli stakeholder dell’ecosistema informazioni più ricche, attraverso soluzioni personalizzate o API, rendendolo scalabile e trasversale.

