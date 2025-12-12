E’ attivo presso la scuola primaria di Castelverde il nuovo centro cottura che serve anche i bambini delle scuole dell’infanzia di Costa Sant’Abramo e S. Martino in Beliseto. Il centro, gestito da cuochi presenti in loco, dipendenti della Cooperativa che si è recentemente aggiudicata il servizio di ristorazione scolastica, rappresenta un’infrastruttura strategica per garantire ai bambini un’alimentazione sana, sicura e di qualità. La sua realizzazione risponde all’esigenza crescente di offrire un servizio mensa efficiente, moderno e attento al benessere degli alunni, ponendo al centro salute, educazione alimentare e sostenibilità.

L’obiettivo è garantire un servizio di qualità per la crescita dei bambini: il centro cottura è progettato per preparare quotidianamente pasti equilibrati, nutrienti e graditi, nel rispetto delle linee guida nutrizionali nazionali, assicurando porzioni adeguate, prodotti freschi e menù vari, fondamentali per supportare la crescita, la concentrazione e il benessere psicofisico degli studenti.

Grazie a strutture moderne, attrezzature certificate e personale qualificato, il centro cottura garantisce standard elevati di igiene e sicurezza, assicurando pasti sicuri e bilanciati anche per i bambini con esigenze specifiche. Ogni fase della preparazione, dalla selezione delle materie prime alla distribuzione, viene monitorata nel rispetto dei protocolli Haccp, assicurando massima tutela per i più piccoli.

E’ stato possibile dotarsi di queste attrezzature grazie al finanziamento di 33.000 euro che il Comune di Castelverde si è aggiudicato con la partecipazione al bando regionale RI.CIRCO.LO.

Il centro è il primo passo di un progetto che guarda al futuro dei bambini e alla salute della comunità: sarà avviato nei prossimi giorni un percorso di sensibilizzazione e formazione dedicato all’educazione alimentare e alla promozione di stili di vita sostenibili, realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Sono previste attività che mirano a diffondere maggiore consapevolezza sulle buone pratiche di consumo, sulla corretta gestione delle risorse e sull’importanza di scelte quotidiane orientate alla sostenibilità.

Il programma includerà laboratori, incontri formativi e momenti di confronto rivolti alle scuole, alle famiglie e alla comunità locale. Oggi inaugurazione con una merenda speciale per tutti i bambini. Erano presenti il sindaco di Castelverde Graziella Locci, il vicesindaco Cinzia Vuoto e l’assessore alla cultura Fabio Amadini.

