13 Dic 2025 Qual è il film di Natale preferito?
Ecco i risultati del sondaggio
13 Dic 2025 Annicco, bilancio di fine anno
per il gruppo Sbadadammm
13 Dic 2025 Anziano investito sulle strisce
pedonali: fuggito il conducente
13 Dic 2025 La Scuola Classica di Cremona,
33° annuario al Liceo Manin
13 Dic 2025 Rotary e Rise Against Hunger
300 volontari contro la fame
Buffon “Elkann non ha messo in vendita la Juventus, questa è la cosa principale”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho visto che è arrivata un’offerta importante, ma non mi sembra di aver visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbiano messo la Juve in vendita. Questa è la cosa principale”. Lo ha dichiarato Gigi Buffon, presente ad Atreju per il panel “Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani”. “Secondariamente penso che stiamo parlando di una storia vincente che in certi momenti può avere delle problematiche. A dispetto di tutto questo, credo che il tifoso della Juve debba essere orgoglioso e debba riconoscere sempre il merito e la felicità di essere riconoscibili attraverso la famiglia Agnelli e in questo caso John Elkann”.

