Ultime News

13 Dic 2025 La luce di Betlemme
è arrivata a Cremona
13 Dic 2025 Cambonino, quartiere sotto
shock per la morte di Antonietta
13 Dic 2025 Cremo, il Ds Giacchetta: “Privati
di un calcio di rigore netto”
13 Dic 2025 Referendum giustizia:
in campo i giudici per il no
13 Dic 2025 Le pagelle di Torino-Cremo:
i voti dei grigiorossi
Video Pillole

Caso Folorunsho-Hermoso, Abodi “L’educazione in campo è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Servono le pene. Non credo a quelle esemplari. Si tratta di interpretazioni del regolamento. Sono dell’idea che quando sono così esplicite e clamorose non possono passare inosservate. Non ho fatto riferimento specifico per rispetto a chi ha preso quella decisione. Non mi va di fare nomi”. Lo ha dichiarato, ad Atreju, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi alla domanda sul caso Folorunsho-Hermoso. “Resta il fatto che l’educazione in campo è un fattore fondamentale. Mi sembra che in questa occasione, come in altre, sia mancata”.

xl5/glb/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...