Cisl, Fumarola “Realizzare il Patto della Responsabilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro Paese attraversa una fase complicata. Noi pensiamo che da questa piazza debbano passare due messaggi: per noi il dialogo e il confronto sono fondamentali. Poi bisogna guardare oltre la manovra, per noi significa realizzare il patto della responsabilità”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine della manifestazione nazionale “Migliorare la manovra, costruire un Patto”, a Roma.

