È una tradizione che si rinnova ogni anno verso Natale, consentendo ai lettori di mettere sotto l’Albero un volume ricco di approfondimenti culturali: è stato presentato in Aula Magna sabato mattina al Liceo D. Manin il 33° Annuario “La Scuola Classica di Cremona” edito dall’Associazione ex alunni con il coordinamento di Renata Patria ed Emanuela Zanesi e il sostegno di Fondazione Banca Popolare, Rotary Club Cremona e Flavia Finetti.

Il volume tratta argomenti diversi dal cinema al teatro dalla natura alla scienza, mantenendo la collaudata struttura che prevede in apertura la Vita dell’Associazione con la pubblicazione in appendice delle summae dei due cicli di conferenze realizzati durante l’anno e a seguire la Vita della Scuola, per poi passare alle pagine dedicate agli studi dove appare anche un omaggio al 160° anniversario dell’intitolazione dell’Istituto a Daniele Manin.

“L’Annuario è segno tangibile del senso di appartenenza degli ex alunni, che qui si sono formati prima di intraprendere la carriera accademica e lavorativa” ha commentato nel benvenuto al pubblico la Dirigente Maria Grazia Nolli, lasciando la parola alle relatrici e all’Assessore comunale al Patrimonio culturale Rodolfo Bona. Il volume è disponibile per la consultazione nella Biblioteca Statale di Cremona e nelle biblioteche di numerose città italiane quali Milano, Firenze e Roma.

Il servizio di Federica Priori

