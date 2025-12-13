Ultime News

13 Dic 2025 La luce di Betlemme
è arrivata a Cremona
13 Dic 2025 Cambonino, quartiere sotto
shock per la morte di Antonietta
13 Dic 2025 Cremo, il Ds Giacchetta: “Privati
di un calcio di rigore netto”
13 Dic 2025 Referendum giustizia:
in campo i giudici per il no
13 Dic 2025 Le pagelle di Torino-Cremo:
i voti dei grigiorossi
Sport

Le pagelle di Torino-Cremo:
i voti dei grigiorossi

Pezzella trattenuto da Vlasic

AUDERO 6,5 – Miracoloso su Adams nel primo tempo, non può nulla sul gol di Vlasic.

TERRACCIANO 6 – Copre e spinge con intelligenza.

BASCHIROTTO 5,5 – Qualche errore di lettura sulla fisicità delle punte avversarie.

CECCHERINI 5,5 – Viene chiamato in causa poco prima del fischio d’inizio, fatica in fase d’impostazione.

BARBIERI 5,5 – Corre e si sacrifica, ma non trova il cross giusto.

PAYERO 6 – Tanti contatti in mezzo al campo, si fa sentire.

BONDO 5 – Fatica molto in fase di possesso, meno brillante del solito.

VANDEPUTTE 6 – Prova a mettere ordine in una partita sporca.

PEZZELLA 6 – Difende con ordine, supporta l’impostazione dal basso.

BONAZZOLI 6,5 – È ovunque, gli manca solo il gol, che tra l’altro sfiora in rovesciata.

VARDY 6 – Nel finale trova la palla giusta per Moumbagna, che però spara alto.

ZERBIN 6 – Prova a dare vivacità prima da interno, poi sulla sinistra.

F. MUSSOLINI 6 – Entra in una fase confusa del match, può spostare poco degli equilibri.

SANABRIA 5,5 – Nel finale prova a far valere i suoi centimetri, ma non si rende pericoloso.

MOUMBAGNA 5,5 – Fallisce un’occasione gigantesca.

VAZQUEZ 6 – Porta qualità alla manovra confusionaria degli ultimi minuti.

Simone Guarnaccia – inviato a Torino

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...