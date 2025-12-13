Le pagelle di Torino-Cremo:
i voti dei grigiorossi
AUDERO 6,5 – Miracoloso su Adams nel primo tempo, non può nulla sul gol di Vlasic.
TERRACCIANO 6 – Copre e spinge con intelligenza.
BASCHIROTTO 5,5 – Qualche errore di lettura sulla fisicità delle punte avversarie.
CECCHERINI 5,5 – Viene chiamato in causa poco prima del fischio d’inizio, fatica in fase d’impostazione.
BARBIERI 5,5 – Corre e si sacrifica, ma non trova il cross giusto.
PAYERO 6 – Tanti contatti in mezzo al campo, si fa sentire.
BONDO 5 – Fatica molto in fase di possesso, meno brillante del solito.
VANDEPUTTE 6 – Prova a mettere ordine in una partita sporca.
PEZZELLA 6 – Difende con ordine, supporta l’impostazione dal basso.
BONAZZOLI 6,5 – È ovunque, gli manca solo il gol, che tra l’altro sfiora in rovesciata.
VARDY 6 – Nel finale trova la palla giusta per Moumbagna, che però spara alto.
ZERBIN 6 – Prova a dare vivacità prima da interno, poi sulla sinistra.
F. MUSSOLINI 6 – Entra in una fase confusa del match, può spostare poco degli equilibri.
SANABRIA 5,5 – Nel finale prova a far valere i suoi centimetri, ma non si rende pericoloso.
MOUMBAGNA 5,5 – Fallisce un’occasione gigantesca.
VAZQUEZ 6 – Porta qualità alla manovra confusionaria degli ultimi minuti.
Simone Guarnaccia – inviato a Torino