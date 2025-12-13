Ultime News

13 Dic 2025 Donna grave in ospedale: è stata
colpita in casa da un'arma da fuoco
13 Dic 2025 Santa Lucia, Biblioteca aperta con
uno spettacolo per i più piccoli
13 Dic 2025 Cisl a Roma, sul palco la 23enne
Diana Calin dell'Asse del Po
13 Dic 2025 La luce di Betlemme
è arrivata a Cremona
13 Dic 2025 Cambonino, quartiere sotto
shock per la morte di Antonietta
Mafia, Arcivescovo di Palermo “Non dobbiamo avere paura di denunciare”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura di denunciare e faccio un appello sempre di più, direi anche convinto, perché così anche possiamo vedere come lo Stato, le istituzioni possono essere accanto a quanti sono vessati, più denunciamo e più le istituzioni avranno la possibilità di far vedere che non solo non sono lontane dalla vita della gente, ma che invece sono vicine, che è lo Stato che occupa gli spazi della città e non devono essere i mafiosi e i malavitosi”. Così l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, a margine della cerimonia di riconsegna del Crocifisso restaurato dall’Accademia delle Belle Arti alla Chiesa di San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo, a Palermo.

