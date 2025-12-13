Alla fine della partita Torino- Cremonese ha parlato in conferenza stampa l’allenatore grigiorosso Davide Nicola.

Parliamo del tocco finale, cosa ne pensa?

Se guardiamo il regolamento, per me era da sanzionare. Così non è stato, lo accetto. Quindi la mia opinione è che era rigore, a maggior ragione allargando l’analisi di altri casi simili durante la stagione.

Dove potevate fare meglio?

Per fare meglio dobbiamo aumentare esperienza negli interpreti, abbiamo tanti giocatori che si stanno facendo le ossa e giocare qui con il Torino non è facile. Io sono soddisfatto dello spirito mostrato e della voglia di giocarsela, a noi serve questo. Peccato non avere trovato il pareggio.

Sono mancati i movimenti e gli spazi giusti?

Credo che nemmeno loro siano riusciti a farlo, se non nel caso del gol, ma a me va bene così. Ci aspettavamo una partita simile, il Torino è stato bravo a chiudere gli spazi e c’era tanta fisicità. Ci resta l’autocritica della nostra prestazione.

Abbiamo visto tanti minuti di chi ha giocato poco, cosa ne pensi di loro?

Sono soddisfatto, i ragazzi erano infastiditi a fine gara e a me questo piace. Sono contento di Ceccherini, se manca uno gioca un altro. Tra Bianchetti e Folino con la febbre certo siamo corti, ma la prestazione mi è piaciuta, poi ci sono i meriti degli avversari.

Il primo tempo ci si doveva aspettare una Cremonese più brillante, stanchezza?

Non credo sia stanchezza, ma il merito dell’avversario che hai davanti. Dobbiamo acquisire identità e analizzare la nostra prestazione. Noi dobbiamo essere più cattivi e concreti quando serve.

Ha più inciso la mancanza di Bianchetti a costruire dal basso o le difficoltà a centrocampo davanti al blocco granata?

Fondamentalmente riusciamo anche bene ad uscire, loro non pressavano molto con gli attaccanti, facevano si densità, forse dovevamo essere più bravi a giocare con dei tempi diversi. Fino a centrocampo portavamo bene, dovevamo essere più efficaci a cercare la profondità, ma sostanzialmente la Cremonese ha fatto una partita importante, chiaro se non porti via punti ti dispiace.

Al termine della partita con il Pisa c’era rabbia positiva da sfruttare, hai rivisto la stessa rabbia?

In campo si è vista molta fisicità, anche se non lo siamo. La partita l’abbiamo giocata nel giusto modo, forse siamo stati meno precisi in certe situazioni, potevamo portare via un punto e a me piace quando vedo una punta di delusione.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata