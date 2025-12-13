Continuano i sondaggi lanciati da CremonaOggi in vista del Natale (trovi qui tutti i dettagli dell’iniziativa). Questa volta i lettori erano chiamati a scegliere il film delle feste, tra due cult ormai imperdibili nei giorni attorno al Natale: “Mamma, ho perso l’aereo” e “Una poltrona per due”. Ebbene, il risultato è stato schiacciante.

Vince “Mamma, ho perso l’aereo”, con il 74% dei voti, mentre “Una poltrona per due” si ferma al 26%. Si tratta, in questo caso, di un risultato forse prevedibile: il film del 1990 con protagonista il piccolo Kevin, interpretato da Macaulay Culkin, è ormai per definizione il “film di Natale”.

Ma i sondaggi continuano: correte sulla pagina Instagram di CremonaOggi (cliccando qui la si può raggiungere direttamente) e votate. Oggi siete chiamati a sognare e scegliere, tra vacanze al caldo e vacanze al freddo, sulla neve. Tornate qui tra ventiquattr’ore per scoprire i risultati.

