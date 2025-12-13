Cremona torna a mettersi in movimento contro la fame nel mondo con Rise Against Hunger, l’iniziativa che vede il Distretto 2050 del Rotary affiancare l’organizzazione internazionale impegnata da oltre venticinque anni nella lotta alla malnutrizione infantile.

Nel giorno di Santa Lucia, circa 300 volontari — rotariani, famiglie, bambini dalle province di Cremona, Brescia, Piacenza e Pavia — impegnati fianco a fianco nell’allestimento delle linee di confezionamento dei pasti destinati all’Africa. Un lavoro concreto, fatto di gesti semplici e coordinati, che nei prossimi giorni porterà alla preparazione delle razioni alimentari per un villaggio dello Zimbabwe, garantendo cibo e istruzione a 187 bambini per un intero anno scolastico.

Ai lavori ha partecipato Annalisa Balestreri, Governatore del Distretto 2050, che ha sottolineato il valore umano e sociale dell’iniziativa: “Abbiamo avuto una risposta straordinaria, tantissimi come sempre. Oggi sono qui circa 300 soci Rotary con le loro famiglie e i bambini. È anche il giorno di Santa Lucia e sono particolarmente felice che questa manifestazione si svolga proprio oggi in Fiera. Prepariamo i pasti per un villaggio dello Zimbabwe, per 187 bambini per tutto l’anno. Ne sono orgogliosa soprattutto per le bambine, perché andando a scuola non per ricevere solo il pasto, ma per studiare, non finiscono sulla strada o in condizioni disastrose. Anche come donna, questo mi rende particolarmente felice”.

L’iniziativa punta infatti a sostenere i programmi di scolarizzazione, offrendo pasti direttamente sui banchi di scuola come incentivo per le famiglie. Una strategia che unisce diritto allo studio, tutela dell’infanzia e prevenzione dello sfruttamento minorile, trasformando l’aiuto alimentare in uno strumento di crescita duratura.

“C’è un entusiasmo enorme — ha aggiunto il Governatore — e sono felice di questa partnership tra Rotary e Rise Against Hunger anche quest’anno. Donare insieme, essere uniti per fare del bene, soprattutto nel periodo natalizio, ha un valore ancora più forte”.

La collaborazione tra Rise Against Hunger e il Distretto 2050 del Rotary si rinnova così nel segno della partecipazione attiva nello spirito del sodalizio internazionale che chiede ai soci non tanto raccolte fondi, quanto un’esperienza condivisa che coinvolga i volontario in prima persona e Cremona, ancora una volta, risponde presente.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata