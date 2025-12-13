Uno spettacolo itinerante per i più piccoli che celebra il periodo festivo nella magica giornata di Santa Lucia: è la proposta della Biblioteca Statale di Cremona, che insieme alla Piccola Biblioteca e al Museo di Storia Naturale ha offerto gratuitamente ai bambini, accorsi numerosi con le loro famiglie, un’esperienza itinerante negli spazi di Palazzo Affaitati tra le pagine del Canto di Natale di C. Dickens, rappresentazione curata nella regia da Massimiliano Pegorini con la partecipazione degli studenti dello IAL Lombardia sede di Cremona.

La fruizione della Sala Ragazzi così come degli altri servizi è stata resa possibile dal sostegno della Fondazione Arvedi Buschini e rientra nel progetto Cremona Città Universitaria che prevede l’apertura della Biblioteca ogni sabato mattina da novembre 2025 a maggio 2026 con eventuale estensione dell’accordo. Si innestano poi iniziative ulteriori quali lo spettacolo del 13 dicembre volto a riscoprire lo spirito del Natale, che rientra nella rassegna Dicembre di Fiabe il cui programma completo è disponibile sul sito web del Comune.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata