A fine partita, vinta dal Torino per 1-0 ai danni della Cremonese, ha analizzato la gara in conferenza Jari Vandeputte.

A sensazione una partita nella norma, senza incisività, concordi?

Si, una sconfitta meritata. Non abbiamo trovato la reazione voluta, ci abbiamo provato anche con il possesso palla nel secondo tempo ed è mancata la pericolosità. Oggi dovevamo fare meglio.

Avete avuto più possesso palla, cosa vi è mancato?

La convinzione negli ultimi metri, oggi il gol non voleva proprio uscire, andiamo avanti.

Hai avuto modo di rivedere il tocco finale?

Dalla panchina mi sembrava di si, lo rivedrò più tardi, forse voi ne sapete più di me in questo momento.

Vi hanno ingabbiato a centrocampo, mancava proprio lucidità

Si, abbiamo avuto difficoltà a trovare soluzioni, nel secondo tempo abbiamo trovato più spazio. Dovremo fare meglio e non farci togliere lucidità

Le due vittorie forse vi hanno appagato troppo?

No, assolutamente no. La squadra sa che ogni partita è una battaglia, oggi è stata una partita intensa, abbiamo subito il gol e non siamo riusciti a reagire, ma non direi che abbiamo sottovalutato il Torino.

In cosa vi ha messo in difficoltà il Torino?

Devo dire che molto è anche merito loro. Con il blocco compatto sono stati aggressivi e bravi sui nostri errori, noi dovevamo fare di più, dovevamo essere più bravi a trovare soluzioni.

Vi ha infastidito la posizione di Vlasic?

Sapevamo che tipo di giocatore è, era un dettaglio in cui dovevamo stare attenti. Sul mio cambio di posizione con Bondo, è stata una scelta tattica a livello offensivo.

Lorenzo Scaratti

